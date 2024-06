MN - Il Milan pronto al colpo Zirkzee: ecco dove si lavora. Il punto dell’operazione

Il Milan vuole prendere Joshua Zirkzee (23 anni), è lui l’obiettivo principale della campagna acquisti estiva. E non è un mistero, perché la dirigenza ci sta lavorando da mesi. I colloqui tra le parti stanno andando avanti tra alti e bassi ormai da settimane ma ultimamente sta crescendo la fiducia per concludere positivamente l’affare.

La partita si gioca sulle commissioni destinate all’agente dell’olandese. Si parte da una richiesta elevatissima da 15 milioni di euro, ma il lavoro di questi giorni sta portando ad abbassare le pretese di Kia Joorabchian. L’obiettivo è provare a scendere ben oltre i 10 milioni di euro, d’altronde il club per politica non ha mai voluto pagare commissioni alte in passato.

Sulla clausola da 40 milioni: il Milan già aveva messo in preventivo di pagare questa cifra per tentare l’assalto a Zirkzee. E’ la base di partenza dell’intera operazione. Ma il Diavolo vuole realizzare il colpo in attacco, d’altronde la strategia della società è sempre stata chiara: si investirà sulla rosa e sui giocatori e meno sull’allenatore.

di Antonio Vitiello