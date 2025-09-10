MN - Leao: l'infortunio, le sedute personalizzate e il recupero. La strategia del Milan

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao sta procedendo nei suoi allenamenti personalizzati - anche oggi ha svolto una seduta in solitaria con terapie ed esercizi specifici - alla ricerca del completo e totale recupero dall'infortunio al polpaccio subito il 17 agosto scorso durante Milan-Bari: non si registrano intoppi di grossa natura. Starà poi a Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, decidere se portarlo comunque in panchina per Milan-Bologna o se preservarlo ancora per un'altra settimana. Tutto, in generale, sarà fatto in nome della massima cautela: non si vuole rischiare nulla. Se il portoghese non sarà ancora pronto al 100% per scendere in campo, come è ad oggi la realtà dei fatti, non sarà convocato e il suo processo di recupero sarà orientato verso Udinese-Milan del 20 settembre.

LA CONFERMA DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle condizioni di Rafael Leao: "Rafa Leao non ci sarà domenica sera in Milan-Bologna. Il suo polpaccio destro non sta ancora bene, dopo l’elongazione della partita di Coppa Italia contro il Bari. Era il 17 agosto. L’ottimismo della prima parte della sosta ha lasciato spazio alla prudenza: Leao martedì non è tornato ad allenarsi con la squadra e non lo farà nemmeno oggi. Sente ancora fastidio. Saltare gli impegni con la nazionale portoghese è stato importante ma non sufficiente. Il Milan così valuterà la sua condizione nelle prossime 48 ore, ma le speranze sono... tendenti a zero. La speranza è di averlo il 20 settembre per la trasferta di Udine".