MN - Leonardo: "Higuain deve essere leader e prendersi le sue responsabiltà, sta qua e fa. UEFA? Sul mercato avremmo delle cose pronte ma il tempo passa"

Leonardo si è intrattenuto con i giornalisti presenti a Casa Milan dopo la conferenza stampa di presentazione di Paquetà. Questo quanto dichiarato a MilanNews.it.

Su Higuain: "Un gol cambia, bisogna assumersi le proprie responsabilità, deve decidere questo. No "sì, no, però, non so". Ha vissuto un momento così, deve smettere quel momento e pedalare. Sta qua, sta qua e fai".

Sul mercato: "I giocatori se non arrivano infortunati sono pronti. Uno può non stare giocando ma è in attività. Bisogna capire cosa possiamo fare, più che altro questo".

Su Montolivo: "Vediamo"

Su Borini-Shenzhen: "Non abbiamo ricevuto niente di ufficiale e nemmeno per Halilovic c'è ancora qualcosa di intavolato. Siamo in 30, qualcuno deve uscire".

Sul mercato e la UEFA: "Il tempo passa e nel frattempo si perdono le occasioni, l'incontro di venerdì non ci darà indicazioni definitive. Si possono fare operazioni in prestito con diritto di riscatto ma non è detto che accettino".