MN - Maldini, accordo trovato. Ha accettato le condizioni del contratto

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini ha accettato le condizioni contrattuali sottoposte questa mattina dalla proprietà. Si è arrivati ad un accordo generale, Maldini ha accettato. Il dirigente è ancora in sede con i suoi avvocati per definire gli ultimi dettagli, è rimasto tutta la giornata in via Aldo Rossi per studiare nei particolari il nuovo contratto (con modifiche) arrivato stamattina da New York. Per la firma e gli annunci formali si potrebbe andare su domani o nelle prossime ore, ma l’accordo è stato trovato dopo un lungo pomeriggio di lavoro intenso. La telenovela è vicina alla conclusione.

di Antonio Vitiello