MN - Marcelino, troppe variabili per giugno. Era una delle prime scelte per sostituire Giampaolo: poi la virata su Pioli

Marcelino García Toral torna prepotentemente di moda. Dalla Spagna danno ormai concluso l’accordo per la prossima stagione tra il Milan e il tecnico ex Valencia e Villarreal, mentre il suo agente e il club rossonero al momento smentiscono. La verità è che Marcelino è stata una delle prime scelte del Milan per sostituire Marco Giampaolo a ottobre scorso, prima che la società virasse su Stefano Pioli. In lizza con Marcelino c’era anche Luciano Spalletti, ma per motivi economici l’affare non è andato in porto.

Al momento l’ipotesi che il Milan possa affidarsi al tecnico spagnolo non è caldissima, ma è un nome da non scartare per il prossimo anno. Molto dipenderà dal piazzamento in classifica della squadra, dalle ambizioni della proprietà e dai dirigenti che rimarranno in sede. Troppe variabili per dare certezze assolute al 12 febbraio.

di Antonio Vitiello