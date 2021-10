MN - Milan, al vaglio l'ipotesi abbonamenti: ecco cosa serve (PODCAST)

Ascolta il podcast odierno di MilanNews.it

Il Milan è al lavoro per i suoi tifosi. Con il Decreto Governativo che andrà in vigore dalla prossima settimana la capienza gli stadi italiani all'aperto passerà dal 50% al 75%, con il Ministro Vezzali che ha promesso per il prossimo futuro di voler raggiungere il 100%. I tifosi rossoneri, che anche quando gli impianti sportivi erano chiusi hanno fatto arrivare con vigore e forza il proprio supporto a club e squadra con sfilate e manifestazioni, chiedono con insistenza quando e se ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per le partite casalinghe del Milan.

Il club rossonero è sempre attento alle richieste e al pensiero dei propri supporter, come dimostra la vicenda dei prezzi per i biglietti Champions, ed è seriamente al lavoro per trovare una soluzione. La volontà di accontentare il popolo milanista c'è ed è forte, ma l'area ticketing di Casa Milan, prima di lanciarsi in qualsivoglia iniziativa, ha bisogno che la situazione sia ben chiara e definita a livello di disposizioni del CTS e soprattutto che la capienza negli stadi sia portata definitivamente al 100%.

Al momento ci sono diverse opzioni che stanno venendo studiate e valutate da chi di dovere, i tifosi dovranno avere ancora un po' di pazienza, sempre consapevoli che il loro pensiero e il loro feedback verrà accolto con attenzione dal club.