MN - Milan, i dettagli dell'accordo con Youssuf Fofana. Il francese è il quarto rinforzo stagionale

Youssuf Fofana è il quarto acquisto del Milan, manca solamente il crisma dell'ufficialità che arriverà dopo la firma del contratto. A breve il giocatore è atteso a Milano per le visite mediche propedeutiche alla stipula dell'accordo.

Fofana aveva da tempo un accordo con i rossoneri, nello specifico, come appreso da MilanNews.it: 4 anni di contratto più opzione sul quinto in favore della società. Curiosità: anche gli altri tre acquisti di questa sessione, ossia Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal hanno firmato per la stessa durata, opzione compresa. Per quel che riguarda l'ingaggio, Fofana andrà a percepire 3 milioni netti a stagione.

In giornata sono stati sistemati gli ultimi dettagli, accordo per 25 milioni, bonus compresi. Lo stesso direttore sportivo del club monegasco, Thiago Scuro, aveva ammesso una trattativa in corso auspicandosi la fumata bianca in tempi brevi. La telenovela trova il suo happy ending: il Milan il mediano che voleva e il francese realizza il sogno di indossare la maglia rossonera.

Il Monaco dall'altra parte si è dovuto adeguare. Il club del Principato ha spinto per la soluzione inglese, dove avrebbe incontrato acquirenti disposti a venire incontro alle proprie richieste economiche. Preso atto della volontà di Fofana di giocare per il Milan, pur cercando di rimanere fermo sulla sua posizione ovvero 25 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 30 milioni, ha accettato una formula meno remunerativa.