MN - Milan, incontro con Kessie in sede: i dettagli del colloquio

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Franck Kessie era oggi presente a Casa Milan per parlare di vari argomenti con la dirigenza rossonera, un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara per discutere di varie questioni. Dall'infortunio all'esperienza alle Olimpiadi e, naturalmente, del suo futuro con il rinnovo di contratto da definire; per ciò che riguarda quest'ultimo punto, in particolare, l'intenzione del giocatore e del club è quella di proseguire insieme. La volontà c'è, va trovata ancora l'intesa sulle cifre ma c'è fiducia ed ottimismo.

di Antonio Vitiello