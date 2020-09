MN - Milan, intesa con Hauge. Serve solo l’accordo con il Bodo/Glimt: il punto

Aggiornamenti continui sulla trattativa per Jens Petter Hauge. Il suo agente oggi a Milano, ha avuto contatti proficui con la dirigenza rossonera e si è arrivati ad un accordo di massima con il giocatore. L’attaccante esterno è disposto a partire subito per Milano, manca però l’accordo economico tra il club rossonero e il Bodo/Glimt. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro ma si tratta ancora sull’aspetto economico. In questi minuti c’è ancora un dialogo aperto per provare a sbloccarla al più presto, perché il Milan teme la concorrenza di altre società come Lipsia e Manchester United, e per questo sta cercando di trovare l’intesa in queste ore frenetiche. Il Bodo/Glimt vorrebbe tenere il giocatore fino al termine del campionato a dicembre mentre la volontà di Maldini e Massara è chiara: Hauge dovrà essere subito a disposizione di Pioli. E allo stesso modo la pensa anche il giocatore classe 1999 che ha dato priorità ai rossoneri per un trasferimento immediato.