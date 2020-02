MN - Milan, le condizioni di Kjaer e Musacchio: domani risonanza per il danese, contrattura al polpaccio per l'argentino. E su Calha...

Durante il match di ieri contro il Torino, Simon Kjaer ha dovuto abbandonare il campo poco prima della fine del primo tempo per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Matteo Gabbia in quando Mateo Musacchio, durante il riscaldamento, ha avvertito un fastidio al polpaccio. Ecco, secondo quanto appreso da Milannews.it, le condizioni dei due difensori rossoneri:

KJAER: il problema che lo ha costretto ad uscire dal campo è ai muscoli flessori della coscia sinistra. L’entità del danno verrà valutata domani con esame di risonanza.

MUSACCHIO: nel riscaldamento durante la partita di ieri ha avvertito una contrattura al polpaccio destro. Oggi l'argentino ha fatto le cure del caso e domani ci sarà una nuova valutazione clinico-strumentale.

Infine da valutare anche le condizioni di Hakan Calhanoglu. Ieri sera il tecnico Stefano Pioli è sembrato positivo per un rientro in tempi brevi: "Calhanoglu ha avuto un problema con la Juventus. Non dovrebbe essere una cosa lunga, ci sono delle possibilità per sabato", ha spiegato l'allenatore in conferenza post Torino.