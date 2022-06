MN - Milan, Origi arrivato a Milano: le prime immagini. Domani sosterrà le visite mediche

Fonte: da Malpensa, Antonio Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Dopo l'ufficializzazione del signing tra Red Bird ed Elliott avvenuta il 1 giugno, è tempo per il Milan del primo nuovo acquisto del calciomercato in corso: si tratta di Divock Origi, attaccante classe 1995 in arrivo dal Liverpool a parametro zero. Come riportato da Antonio Vitiello di MilanNews.it, il belga è atterrato alle 18:35 all'aeroporto di Milano Malpensa: è ufficialmente iniziata, dunque, la primissima parte della sua avventura in rossonero.

Uscendo dal complesso aeroportuale, Divock Origi ha posato e salutato in favore dei giornalisti presenti: CLICCA QUI per vedere il VIDEO dell'arrivo di ORIGI. L'attaccante belga si è poi diretto verso il suo hotel a Milano, dove passerà la notte in attesa delle visite mediche di rito, previste per domani, che precederanno la firma sul contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: CLICCA QUI per vedere l'arrivo di Origi in Hotel.

Origi sosterrà domani le visite mediche di rito, pronto per poi firmare il suo contratto con il Milan. Arriverà in rossonero con un totale di 65 reti in carriera in 302 presenze; storica è la sua permanenza nel Liverpool, con il quale, segnando 41 gol in 175 presenze (1 ogni 159 minuti), ha vinto da protagonista (doppietta in semifinale al Barcellona e sigillo in finale contro il Tottenham) una Champions League. In generale, il suo palmares conta 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Premier League, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d'Inghilterra.