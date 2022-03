MN - Milan sempre più soddisfatto di Tonali: a fine campionato si parlerà di un ritocco dell'ingaggio

MilanNews.it

Sandro Tonali ha deciso di essere protagonista assoluto di questo Milan. L'ex Brescia ha conquistato tutti: dalla dirigenza ai tifosi, passando anche da Mister Pioli, che ora lo considera perno fondamentale del centrocampo rossonero. In questa stagione, Sandro ha già realizzato due gol e due assist, e l'alto livello delle prestazioni del classe 2000 non sono passate sotto traccia: come appreso dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza del Milan è molto soddisfatta del rendimento di Tonali e, al termine del campionato, comincerà a parlare di un ritocco dell'Ingaggio di Sandro, che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2026.

di Antonio Vitiello