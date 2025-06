MN - Milan, Theo non vuole andare in Arabia: attende proposte dell'Europa

Il futuro di Theo Hernandez non sarà in Arabia Saudita: tramite il proprio entourage il giocatore francese fa sapere infatti di non voler andare all'Al-Hilal e attende proposte dall'Europa. Il club arabo incassa quindi il no del terzino rossonero nonostante avesse già trovato un accordo con il Milan a 30 milioni di euro più bonus. L'ex Real Madrid resta comunque in uscita dal club di via Aldo Rossi visto che il rinnovo di contratto con il Diavolo (scadenza 2026) è ormai fermo da tempo.

Reduce da una stagione deludente, con anche alcuni comportamenti che non sono affatto piaciuti al club (il cooling break a Roma e il rigore scippato a Pulisic a Firenze), la scenario più probabile resta la cessione questa estate, ma ovviamente il giocatore dovrà portare un'offerta che soddisfi anche il Milan. Nelle ultime ore, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, ma difficilmente porterà una proposta importante quella dell'Al-Hilal.

di Antonio Vitiello