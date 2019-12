MN - Milan-Todibo, a giorni la risposta. Ma per lui c'è la fila: i dettagli

Sono giorni decisivi per capire se Jean-Clair Todibo diventerà o meno un giocatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima con il Barcellona con la formula del prestito con possibilità di contrattare l’acquisto del giocatore in estate. Il Barça, che è ben disposto a darlo al Milan visto che ritengono che in Italia possa crescere molto a livello difensivo, ha ricevuto una serie di proposte – sempre di prestito – da altri club che possiamo svelare. In Inghilterra lo vuole il Watford, in Francia ci sono Monaco e Nizza, in Germania hanno chiesto di poterlo avere Bayer Leverkusen e Schalke 04 mentre in Portogallo lo vuole il Benfica. Un fattore molto importante nella scelta di Todibo sarà la possibilità di giocare con continuità, visto che non può essere impiegato nel Barça B. Ancora qualche giorno e poi Todibo prenderà la decisione. Il Milan è avanti con il club, ma ora tutto passa dalla scelta del ragazzo.