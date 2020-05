MN - Milan, tra i profili per la difesa c'è anche Foyth del Tottenham

Il Milan è a caccia di diversi giocatori giovani, ma che già abbiano maturato una certa esperienza nei relativi campionati di appartenenza. Ecco perché sta sondando il terreno con tutta una serie di profili che si sposerebbero con la filosofia di Ralf Rangnick e del suo team di lavoro. Tra questi, da quanto risulta a MilanNews.it, ci sarebbe anche Juan Foyth, difensore classe 1998 del Tottenham e già nel giro della nazionale argentina con la quale ha già collezionato 10 con la maglia dell’Albiceleste. Il giocatore, che era già stato appuntato dai rossoneri durante le trattative invernali con gli Spurs per Piatek, è uno dei profili da tenere sott’occhio per la prossima estate visto che avrebbe anche manifestato la sua volontà di trovare maggior spazio. Di contro, va segnalato come il Milan abbia mollato il difensore centrale del River Plate, Martinez Quarta, che ha una clausola di 22,5 milioni di euro.