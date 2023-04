MN - Milan, una Champions League che vale più di 115 milioni. E non è finita qui

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

Lo storico passaggio del turno del Milan, che battendo il Napoli del doppio confronto torna in Semifinale dopo 16 anni dall’ultima volta, porta parecchi milioni di euro nelle casse rossonere, che vedranno entrare ulteriori 12.5 milioni da parte dell’UEFA.

Un cammino sportivamente ed economicamente importante, che al netto della multa da 2 milioni di euro legata al FFP e al Settlement Agreement, porta al Milan 83,9 milioni di euro così suddivisi: 15.6 milioni per la partecipazione alla Champions, 14.8 milioni legati al ranking storico, 8 milioni dal market pool 1, 4.8 dalla seconda fase di ridistribuzione dei diritti tv (cifra minima), 9.3 milioni legati ai bonus risultati nei gironi, 9.6 per il passaggio agli ottavi di finale, 10.6 per l’accesso ai quarti, 12.5 per l’accesso alle semifinali più 0.7 milioni legati al bonus pareggi.

Questi numeri riguardano solo i premi UEFA, a cui si sommano gli incassi da botteghino: 14,5 milioni dalle tre gare della fase a gironi, il record assoluto da 9,1 milioni contro il Tottenham e l’ottimo risultato da 8,5 milioni per il match casalingo contro il Napoli, per un totale di circa 32,1 milioni di euro (a cui andrà detratta l’IVA). Totale? Siamo a circa 116 milioni di euro, a cui andrà aggiunto, nel peggiore dei casi, l’incasso da botteghino della gara casalinga in Semifinale. Da questa edizione della Champions League quindi, senza addentrarsi in sogni sportivi, il Milan uscirà fuori con almeno 120 milioni di euro.

Premio partecipazione fase a gironi 15,6

Ranking storico 14,8

Market pool 1 8

Market pool 2* 4,8

Bonus risultato gironi 9,3

Divisione pareggi gironi 0.7

Accesso ottavi di finale 9,6

Accesso quarti di finale 10,6

Accesso semifinale 12,5

Multa FPF UEFA -2

*cifra minima

TOTALE (in mln di €) 83,9

Botteghino fase a gironi** 14,5

Botteghino fase ad eliminazione diretta** 17,6

**da detrarre IVA

TOTALE (in mln di €) 32,1

TOTALE 116mln di €