MN - Nkunku rientrato dopo l'idoneità sportiva. Ora andrà in sede per la firma

Oggi alle 17:10Primo Piano
di Gaetano Mocciaro
fonte Antonio Vitiello

In questi minuti, Christopher Nkuku è rientrato in hotel dopo aver sostenuto le visite mediche e aver ottenuto l'idoneità sportiva. L'attaccante francese si recherà a breve in sede per firmare il contratto che lo legherà al Milan. 

Nkunku arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili. Il francese si legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni.
 