MN - Nkunku è arrivato in sede per la firma del contratto

MN - Nkunku è arrivato in sede per la firma del contrattoMilanNews.it
Oggi alle 18:01Primo Piano
di Gaetano Mocciaro

Christopher Nkunku è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto. 

Il giocatore arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili. Il francese si legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni.
 