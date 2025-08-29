Niente Nazionale per Leao, Martinez: "Non è in forma". C'è l'ex rossonero Joao Felix

Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, ha dispensato Rafa Leão dagli impegni con la Nazionale, per le sfide contro Armenia e Ungheria del 6 e 9 settembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali. Nel corso della conferenza stampa, il ct ha dichiarato: "Non abbiamo Nelson Semedo e Rafael Leão, che non sono in forma. L'importante è creare un gruppo competitivo, ma la nazionale è aperta. Vogliamo migliorare nelle prossime sei partite. Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato a giugno". Ricordiamo che Leão si è infortunato dopo pochi minuti della partita di Coppa Italia contro il Bari e ha saltato la sfida contro la Cremonese e anche quella contro il Lecce.

PORTIERI: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting CP) e José Sá (Wolverhampton Wanderers)

DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al Hilal), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica); Renato Veiga (Villarreal);

CENTROCAMPISTI: João Palhinha (Tottenham Hotspurs), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City);

ATTACCANTI: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).