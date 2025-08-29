MN - Milan arrivato al "Via del Mare". A breve le formazioni ufficiali

Il Milan è arrivato in questi minuti al "Via del Mare" dove si appresta a giocare per la 2ª giornata di campionato. Confronto numero 46 tra le due squadre, con 2 vittorie del Lecce, 15 pareggi e 28 vittorie del Milan. Da 19 anni non c'è praticamente storia: 9 vittorie Milan e 4 pareggi nelle ultime 13 partite. Lecce che ha vinto solo una volta in casa, 1-0 nel 2006 con rete di Konan per il più classico dei pesci d'aprile. Milan che ha vinto le ultime 3 partite e sempre segnando 3 reti.

L'ultima a marzo, ribaltando uno svantaggio di due gol. Il segno X manca dal novembre 2023: 2-2 con Sansone e Banda a rimontare il doppio vantaggio rossonero, firmato Giroud e Reijnders. Nei 10 precedenti col Lecce, Massimiliano Allegri ha vinto 8 volte, pareggiato una e perso una. Il tecnico del Milan ha un bilancio positivo con Eusebio Di Francesco: 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.