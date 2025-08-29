Gattuso non convoca nessun milanista in Nazionale. Ci sono Leoni e l'obiettivo Fabbian
Prime convocazioni per il ct della Nazionale italiana, Rino Gattuso, che ha scelto 28 giocatori per le sfide contro Estonia e Israele, in programma il 5 e 8 settembre a Bergamo e Debrecen. Nessun milanista è stato chiamato, mentre si evidenzia la prima chiamata in Nazionale maggiore per Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito. Tornano dopo oltre un anno di distanza Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
