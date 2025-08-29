Incredibile Balentien, dal Milan Futuro alla convocazione di Allegri in 8 giorni

MilanNews.it
di Gaetano Mocciaro

Tra i convocati per Lecce, c'è la novità Cheveyo Balentien. 19 anni da compiere a dicembre, è arrivato al Milan solamente 8 giorni fa. Il giocatore, dopo un provino col Paris Saint-Germain, è stato tesserato dai rossoneri con l'intenzione di includerlo nel progetto Milan Futuro. 

Olandese, esterno destro, arriva dal settore giovanile dell'ADO Den Haag ed è già stato impiegato da Massimo Oddo nella partita di Coppa Italia di Serie D contro la Trevigliese. 25 minuti che hanno convinto Massimiliano Allegri ad aggregarlo al gruppo della prima squadra, complici anche le tante assenze.