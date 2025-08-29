Sono tre i calciatori rossoneri convocati dall'Italia U19

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 15:50
di Francesco Finulli

Sono tre i giocatori del Milan convocati dalla nazionale italiana U19 per l'imminente sosta. Il CT Bollini ha chiamato Mattia Cappelletti, Alex Castiello e Simone Lontani per il quadrangolare che si giocherà in Croazia contro i padroni di casa, la Germania e la Repubblica Ceca.

Portieri
Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera)

Difensori
Lamine Ballo (Inter), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Mattia Cappelletti (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo)

Centrocampisti
Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Roma), Christian Comotto (Spezia), Alessandro Di Nunzio (Roma), Elia Plicco (Parma)

Attaccanti
Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan).