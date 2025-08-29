De Paola: "Vlahovic non vuole perdere nemmeno uno dei 12 milioni che guadagna"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il collega Paolo De Paola si è così espresso sulla situazione di Dusan Vlahovic:

"Non vuole andare via perché non vuole perdere neanche uno dei 12 milioni che guadagna l'anno. Lui pur di non perdere i soldi resta ostaggio di una visione miope, dovrebbe andare altrove e spalmarsi l'ingaggio. Dovrebbe fare una valutazione onesta, non ha meritato l'ingaggio che percepisce, è un attaccante che al massimo arriva a dieci gol, in questo periodo non giustifica i soldi che guadagna".