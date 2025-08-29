Maresca elogia Nkunku: "È un professionista e un giocatore fantastico"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di Premier League, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato anche di Christopher Nkunku, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan per poco più di 40 milioni di euro:

"Nkunku? Christo è un professionista fantastico, si è allenato molto bene, l'unico problema era la sua posizione con un giocatore come Palmer. Possono aspettarsi cose fantastiche al Milan perché è un professionista e un giocatore fantastico".