Harder andrà al Rennes. Ma il tecnico dello Sporting lo convoca per la sfida col Porto

vedi letture

Conrad Harder sarà regolarmente convocato dal tecnico dello Sporting CP, Rui Borges, in vista della sfida di campionato contro il Porto in programma domani sera:

"Conrad è un giocatore dello Sporting CP e ci sarà. Ioannidis? Non è stato presentato dallo Sporting, conto su Luis (Suárez, ndr) e Conrad, sono contento di entrambi".

Tuttavia, Harder dovrebbe partire dopo la partita. Ad attenderlo il Rennes, affare da 26 milioni più 4 di bonus. A riportarlo la testata portoghese Record.