MN - Pioli si affida alla leadership di Tonali (con Gianluca Magro) (PODCAST)

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di ieri, Sandro Tonali ha incontrato i tifosi rossoneri a Casa Milan per scattare foto e firmare autografi. Su MilanNews.it trovare le immagini dell'evento, che vede il centrocampista rossonero accolto da una folla di tifosi rossoneri. Un amore nato in questi tre anni in rossonero, molto simile a quello che i milanisti hanno dedicato a Gannaro Gattuso, sia da giocatore che da allenatore.

Non solo la fiducia dei tifosi, ma anche di Mister Pioli, che in questo periodo non ha a disposizione molti leader carismatici all'interno del gruppo rossonero, come gli infortunati Ibrahimovic e Calabria, ma anche gli assenti causa Mondiale come Theo e Giroud, e per questo si affida alla leadership di Sandro Tonali. Per commentare il percorso del numero 8 del Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato Gianluca Magro, caposervizio sport del Giornale di Brescia.