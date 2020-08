MN - Rinnovo Ibra, forte possibilità che la situazione possa sbloccarsi entro il raduno

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione che riguarda il rinnovo per un altro anno di Zlatan Ibrahimovic: secondo quanto appreso da Milannews.it, ci sono forti possibilità che la situazione possa sbloccarsi entro lunedì, giorno del raduno della squadra rossonera a Milanello, probabilmente prima. La trattativa va avanti ma ora c'è più ottimismo, le contrattazioni sono arrivate allo snodo finale. Sono le ore decisive per il prolungamento di Zlatan con i rossoneri di un'altra stagione.

di Antonio Vitiello