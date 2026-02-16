MN - Verso Milan-Como: Saelemaekers tornato in gruppo, smaltito l’infortunio

Come apprende la redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. L'infortunio è stato smaltito dunque il belga potrà essere della partita, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso. Il numero 56 si era procurato un problema all'adduttore durante la partita contro il Lecce che gli era costato la sostituzione al minuto 80. In dubbio poi per la partita seguente con la Roma, Alexis ha stretto i denti ed è stato schierato titolare nel match dell'Olimpico, per poi essere sostituito all'intervallo. Da quel momento il belga ha saltato le due successive partite, Bologna e Pisa. Mercoledì sera dunque il nome di Saelemaekers tornerà nella lista dei convocati.

di Antonio Vitiello