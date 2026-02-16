MN - Verso Milan-Como: Saelemaekers tornato in gruppo, smaltito l’infortunio
MilanNews.it
Come apprende la redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. L'infortunio è stato smaltito dunque il belga potrà essere della partita, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso. Il numero 56 si era procurato un problema all'adduttore durante la partita contro il Lecce che gli era costato la sostituzione al minuto 80. In dubbio poi per la partita seguente con la Roma, Alexis ha stretto i denti ed è stato schierato titolare nel match dell'Olimpico, per poi essere sostituito all'intervallo. Da quel momento il belga ha saltato le due successive partite, Bologna e Pisa. Mercoledì sera dunque il nome di Saelemaekers tornerà nella lista dei convocati.
di Antonio Vitiello
Pubblicità
Primo Piano
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadradi Pietro Mazzara
Le più lette
1 La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
3 Costacurta su Bastoni: "Ci sono rimasto male, anche perché credo stia andando verso un'élite dove c'è dentro anche Maldini"
06:23 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Oggi Saelemaekers atteso in gruppo. Chi sostituirà Rabiot? Le possibili scelte di Allegri per il Como
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com