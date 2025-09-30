Modric e la sintonia speciale con Allegri: "Guardate Luka" continua a ripetere Max. E agli allenamenti non arriva più nessuno in ritardo...

Avrà 40 anni e sarà arrivato al Milan a fine carriera dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, ma Luka Modric si sta dimostrando un campione senza tempo che è già diventato un leader indiscusso del Diavolo. Tutti a Milanello lo prendono da esempio e se il il Milan è un altro Milan rispetto all'anno scorso, gran parte del merito è proprio suo.

SINTONIA SPECIALE - Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che il primo ad ammettere questo è Massimiliano Allegri con cui Modric ha creato una sintonia speciale. Tra i due ci sono parecchi momenti di confronto e il livornese vuole che i suoi giocatori guardino tutto quello che fa il croato. "Guardate Luka" continua a ripetere Max durante le sedute. Modric non lascia nulla al caso (altrimenti sarebbe impossibile arrivare ancora così in forma a 40 anni) ed è sempre uno dei primi ad arrivare a Milanello. Sarà un caso che, a differenza dell’anno scorso, adesso agli allenamenti non arriva in ritardo più nessuno? La risposta è no. E tra i giocatori gira questa frase: "Se si presenta puntuale lui che ha vinto 6 Champions, con che faccia arrivi in ritardo tu?".

EFFETTO MODRIC - Anche questo è l'"effetto Modric" che sta andando ogni giorno a lezione per imparare a parlare in italiano, proprio come prevede il "codice Allegri". L'allenatore milanista lo ha voluto a tutti i costi, convinto che anche a 40 anni avrebbe potuto dare tanto sia dentro che fuori dal campo. Non tutti la pensavano così, ma alla fine sta avendo ragione il livornese perchè la sola presenza del croato, con la sua etica del lavoro, la sua classe, la sua umiltà, ha contribuito ad alzare il livello di tutto il Milan.

