Fenomeno Pulisic. E pensare che non stava benissimo...

vedi letture

Christian Pulisic è stato ancora una volta decisivo. Eppure l'americano ha rischiato di non poter scendere in campo ieri sera contro il Napoli: "Avevo Pulisic che non stava benissimo. Stamattina ha provato ed è andato bene, scenderà in campo lui" ha rivelato nel pre-partita Massimiliano Allegri. Vista la prestazione verrebbe da dire che non si è per nulla notato che l'ex Chelsea non fosse al top della forma.

NUMERI DA BOMBER - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i numeri di Pulisic, che nel 3-5-2 di Allegri viene impiegato da seconda punta, in questo inizio di stagione sono da vero bomber: cinque partite, quattro gol e due assist in campionato, due presenze e altrettante reti in Coppa Italia. C'è poi un'altra statistica davvero impressionante sul numero 11 milanista: dall’esordio in Serie A, stagione 2023-24, Pulisic è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni della Serie A, 46 (27 reti, 19 assist), davanti a Lautaro Martinez (45). Ieri sera San Siro e la Curva Sud sono tornati a cantare e tra i più acclamati non poteva non esserci anche l'americano che si è confermato ancora una volta un autentico trascinatore.

GOL E ASSIST - L'azione personale che fa in occasione della rete dell'1-0 di Alexis Saelemakers è qualcosa di straordinario, soprattutto per uno che non stava benissimo e magari aveva bisogno di prendere un po' di confidenza sul terreno di gioco. Gli assist decisivi ieri era sarebbero potuti essere due, ma Youssouf Fofana ha calciato alto sopra la traversa dopo che un passaggio filtrante illuminante di Pulisic lo aveva messo a tu per tu con Meret. L'ex Chelsea ha poi firmato il raddoppio verso la fine del primo tempo. A fine gara scoppia la gioia di tutto il gruppo rossonero, compreso ovviamente l'americano che viene anche premiato come MVP della partita. E vista la sua prestazione non poteva essere altrimenti.

