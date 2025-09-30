Auriemma: "Il 40enne sembrava De Bruyne. Non c'è stata partita con Modric"

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista e noto tifoso del Napoli, al termine della gara di San Siro vinta dal Milan per 2-1 ha commentato così la prova di Kevin De Bruyne sul suo profilo Facebook: "Prendiamo Milan-Napoli e soffermiamoci su di un duello a distanza: Modric vs De Bruyne. Dite che non c’è stata partita? E avete ragione, per l’enorme divario esistente oggi tra i due campioni. Il belga ha soltanto 34 anni eppure il 40enne sembrava lui, non il folletto croato. Ieri sera si è capito che il Milan non ha preso un campione in disarmo, una stella del cinema ormai destinata al sunset boulevard. A dispetto di un’età quasi impossibile per giocare il calcio amatoriale, figuriamoci ad alti livelli, Luka ancora buca il grande schermo del calcio internazionale. Dal primo all’ultimo minuto, senza sosta, senza mostrare sofferenza, senza mai mettere le mani ai fianchi. Sempre nel vivo del gioco, punto di riferimento ineludibile del Milan che si è appoggiato su di lui per uscire dalla morsa nella quale il Napoli aveva chiuso gli avversari dopo l’espulsione (inevitabile) di Estupinian. Modric ha dimostrato a tutti quanto sia imprescindibile la “voglia” di giocare ancora a calcio, non solo per raccattare ancora qualche milione di euro, ma soprattutto per continuare ad essere il campione che si era".

Continua Auriemma: "E De Bruyne? Nulla di tutto questo. Impalpabile, quasi invisibile quando Conte gli chiede di defilarsi a sinistra per permettere a Mc Tominay di entrare - lui si - nel vivo del gioco. Per nulla determinante se non sui calci piazzati che sono da sempre la sua specialità. Comprendo la reazione post sostituzione, quella non è rabbia: è frustrazione. Una presa di coscienza quasi definitiva di non essere più il fuoriclasse celebrato di qualche tempo fa".