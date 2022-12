Mondiali, oggi tocca ai rossoneri Theo, Giroud e Leao: obiettivo semifinale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i primi due quarti di finale di ieri, con la clamorosa eliminazione del Brasile e il passaggio del turno dell'Argentina che se la vedrà ora con la Croazia, oggi è il turno delle altre due partite dalle quali usciranno le altre due semifinaliste del Mondiale. Saranno impegnati tutti e tre i giocatori del Milan ancora in corsa: alle 16 il Portogallo di Rafael Leao affronterà il Marocco, mentre alle 20 Theo Hernandez e Olivier Giroud scenderanno in campo con la loro Francia contro l'Inghilterra.

LEAO - Salvo clamorose sorprese nelle prossime ore, Leao è destinato a partire dalla panchina, ma in questo Mondiale ha già dimostrato di poter essere incisivo anche a partita in corso, come testimoniano le due reti segnate contro Ghana e Svizzera. Con la sua velocità e i suoi scatti, è senza dubbio un'arma importante nelle mani del ct portoghese Santos, soprattutto quando le difese avversarie sono più stanche.

THEO E GIROUD - Saranno invece in campo dal primo minuto contro l'Inghilterra sia Theo Hernandez che Giroud. Entrambi stanno giocando un grande Mondiale e vogliono essere protagonisti anche nella qualificazione in semifinale della Francia, grande favorita per la vittoria finale soprattutto dopo l'uscita di scena del Brasile. Contro gli inglesi non sarà facile, ma la velocità di Theo e il senso del gol di Olivier potrebbero fare anche stavolta la differenza.