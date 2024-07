Morata è davvero tanto più economico e "al risparmio" di Zirkzee? Vediamolo nel dettaglio

Giù i forconi, le torce e gli insulti, per cortesia. L'aria che circonda il mondo rossonero in questo periodo è abbastanza irrespirabile: tra wannabe influencer che aizzano le folle con slogan da ripetere all'infinito e una squadra dirigenziale che sì lavora, ma solo con le loro tempistiche e le loro idee, l'umore del tifoso del Milan è tra il pessimo ed il catastrofico. Ma anche in una situazione sgradevole per tutte le parti in causa è giusto provare a spiegare e andare anche un attimino oltre il luogo comune.

Che in questo caso, saltato Zirkzee e con Morata primissima scelta per l'attacco, è: "Il Milan non spende, cerca sempre e solo il risparmio, Morata costa meno della metà della metà di Zirkzee". Vedremo che non è così, in un'analisi che non vuole in nessun modo toccare il piano tecnico e sportivo dell'eventuale scelta. Per quello ci sarà modo e tempo. Oggi ci concentriamo sui costi. Mettiamoli a confronto.

Alvaro Morata, 31 anni. Clausola rescissoria 13 milioni di euro.

Joshua Zirkzee, 23 anni. Clausola rescissoria 40 milioni di euro.

COME IMPOSTEREBBE LE OPERAZIONI IL MILAN

Morata: pagamento 13 milioni di clausola, triennale da circa 5 milioni di euro netti.

Zirzkee: pagamento 40 milioni di clausola, quinquennale da circa 3,5 milioni di euro netti.

Il costo del cartellino è ovviamente importante ed è un valore da tenere in seria considerazione, ma nel calcio i conti sono "leggermente" più complessi di così, nonostante in tanti negli ultimi anni, sfruttando la moda del "parametro zero", abbiano provato a convincere le masse che sia possibile prendere calciatori "aggratis". Spoiler: no, non è così. Neanche i parametri zero sono gratis, anzi. Quello che interessa ad un club, una volta constatato che il cartellino ed i termini di pagamento (rateizzazzione ecc) rientrino nei proprio standard, è l'impatto annuale del calciatore in questione. Tradotto: tra ammortamento e stipendio quanto pesa sul bilancio un singolo giocatore? Torniamo quindi su Zirkzee e Morata.

Morata - 13 milioni di clausola con un triennale diventano circa 4,3 milioni annui di ammortamento. Uniti a 9 milioni lordi a stagione di stipendio il costo totale arriva a 13,3 milioni annui di costo a bilancio.

Zirkzee - 40 milioni di clausola con un quinquennale diventano 8 milioni annui di ammortamento. Uniti a 6,3 lordi a stagione di stipendio il costo totale arriva a 14,3 milioni annui di costo a bilancio.

Ripetiamo: non è un confronto tecnico o sul piano sportivo. Sono discorsi che eventualmente, nel caso in cui effettivamente arriverà Morata, potranno essere affrontati dopo con tutte le considerazioni del caso. È un semplice confronto sui costi: decade quindi la cantilena del Milan che dimezza l'investimento sull'attaccante, in quanto anche Morata, nonostante un cartellino relativamente basso ed appetibile, risulterebbe avere costi abbastanza elevati. Sia Zirkzee che Morata, dovessero arrivare con questi termini economici, diventerebbero i giocatori più costosi della rosa del Milan: attualmente il primo posto è occupato da Leao con circa 12 mln di costo annuo dopo il rinnovo della passata stagione.

Ma quindi Zirkzee perché non è arrivato? Perché il suo procuratore Kia Joorabchian, e di sicuro non sta a noi giudicare, ha richiesto 15 milioni di commissioni per concludere l'affare. Una cifra che il Milan non solo ha ritenuto elevata ed ingiustificata in sé, ma visto che il costo accessorio viene accorpato dal club rossonero al costo storico del calciatore, e di conseguenza finisce nell'ammortamento, avrebbe alzato i costi dell'operazione in modo insostenibile per le idee ed i limiti del Milan. Facciamo un piccolo calcolo.

Zirkzee - 40 milioni di clausola rescissoria, più 15 milioni di costi accessori, con un quinquennale diventano 11 milioni annui di ammortamento. Uniti ai 6,3 lordi a stagione di stipendio il costo totale sarebbe arrivato a 17,3 milioni annui di costo a bilancio.

Qui entriamo nel campo delle supposizioni, ma guardando come il "tetto massimo" su questa voce sia cresciuto di anno in anno di un milione-un milione e mezzo massimo a stagione allora va da sé che non ci sarebbe mai stato modo di far quadrare il tutto. Ma ripetiamo, nessuna voglia di giudicare: Kia Joorabchian ed il calciatore hanno ritenuto giusto fare questa richiesta, il Manchester United evidentemente ritiene congruo il valore di tutto il pacchetto ed il Milan non ritiene il tutto in linea con le proprie idee e strutture finanziare. Questo è solo un discorso di scelte economiche; il campo poi, come sempre, darà tutte le risposte del caso.

Comunque, nel caso in cui dovesse arrivare Morata (clicca qui per le ultime) l'investimento sarebbe leggermente minore rispetto a Zirkzee, ma non nella maniera e nei modi che vogliono far passare strilloni vari. Perché criticare è sacrosanto e alla base di ogni processo di crescita e miglioramento, ma va fatto con consapevolezza e cognizione di causa.

Nel costo totale (Zirzkee 71,5 mln, Morata 39,9 mln) ci passano circa 30 milioni di differenza, ma sono soldi che comunque il Milan andrà ad investire in futuro perché Morata, oltre essendo più avanti con l'età, firmerebbe anche un contratto più breve. Nel quinquennio quindi è ipotizzabile che i costi, anche solo per una necessità numerica in rosa, sarebbero più o meno gli stessi.