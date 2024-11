Morata si prepara all'appuntamento con la Vecchia Signora: ora ha una missione con il Milan

Sbarcato nel mondo Milan dopo aver vinto gli Europei con la sua Spagna, Alvaro Morata è subito entrato nel cuore di tutti i tifosi del Milan. Leader verso i più giovani, punto di riferimento nel reparto offensivo di Paulo Fonseca. Il focus su Morata, pronto a incontrare nuovamente la Juventus da avversario:

Leader e consapevolezza: Morata è imprescindibile per il Milan

Ha trascinato il Milan a Madrid, salvo poi saltare la trasferta di Cagliari a causa di un trauma cranico. Purtroppo poi i risultati si sono visti. Infatti lo spagnolo per gli equilibri rossoneri, è fondamentale e lo sa bene pure Fonseca, che lunedì sera lo osserverà in occasione di Spagna-Svizzera, match di Nations League che vede impegnate le Furie Rosse di De La Fuente. L'ex Chelsea e Real Madrid è destinato a ritrovare la titolarità dopo il grande spavento e i 20 minuti trascorsi in campo in occasione del match vinto due giorni fa dai Campioni d'Europa sul campo della Danimarca (2-1). Con la sua Nazionale è importante tanto quanto come lo è nel Diavolo, ma ora per il Milan servono anche i gol. Pochi in questi primi mesi di stagione, e sabato arriva la Juventus, l'ex grande amore di Alvaro.

Morata sfida la Juventus, i precedenti

Nei 5 precedenti contro la sua ex squadra (2 con il Real Madrid, 3 con l'Atletico), il 32enne non è mai andato a segno.

A proposito di reti importanti: Camarda, titolare a Cagliari, ha timbrato il cartellino in occasione di Italia-Bosnia, sfida vinta dall'Under 19 di Bollini con il punteggio 3-0 e valida per la qualificazione agli Europei di categoria. Il baby-bomber è andato a segno dopo appena 4 minuti: per lui si apriranno presto le porte dell'Under 21. Molto bene anche Christian Pulisic, che con un assist a Pepi, è stato decisivo nel successo degli Usa sulla Giamaica. Il ct Pochettino lo ha schierato sulla trequarti, lì dove Fonseca si augura di impiegarlo con continuità anche al Milan. Quindi si parlava della Juventus, squadra in cui Morata ha potuto trascorrere i suoi primi anni italiani con ottimi risultati. Ai tempi era un attaccante giovane, forse ancora inesperto e con grande potenziale per la Serie A. Oggi è il punto fermo del Milan di Fonseca, che proprio contro la Juventus potrà dare una forte sterzata alla propria stagione. La Vecchia Signora attende Alvaro all'appuntamento, lo spagnolo si prepara a una serata memorabile, ma per il Diavolo.