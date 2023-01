Non solo Leao e Bennacer: il Milan punta ad andare oltre giugno 2023 anche con Giroud

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i protagonisti assoluti dell'appena concluso 2022 rossonero vi è certamente Olivier Giroud, capace, con i suoi gol e il suo carisma, di scacciare la maledizione della numero 9 e di trascinare la squadra, a suon di reti decisive, verso la vittoria dello Scudetto nella passata stagione e gli ottavi di Champions League in quella in corso.

Nel momento migliore

Chiaramente, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 9 e Giroud non ha alcuna intenzione di privarsi della maglia rossonera, dopo averla presa a cuore sin dal primo giorno in Italia venendo ricambiato con un affetto smisurato da tutto il popolo milanista; talle entusiasmo ha trascinato l'ex Arsenal a vivere il momento migliore della sua carriera a quasi 37 anni, confermato dal rendimento super avuto anche con la nazionale della Francia.

I dettagli

Il contratto di Giroud scade nel prossimo giugno, ma le trattative per il rinnovo sono molto ben avviate, con la promessa di rivedersi anche durante il mese di gennaio: le negoziazioni proseguono in un clima cordiale e sereno. La proposta dei rossoneri per il francese è quella di un contratto di un anno con opzione per una seconda ed eventuale stagione, il tutto all'ingaggio attuale percepito dal bomber ex Chelsea con l'aggiunta di bonus legati a risultati personali e di squadra.