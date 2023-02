Nuova ipotesi per lo stadio: le ex aree Snai. E così San Siro potrebbe non essere demolito...

MilanNews.it

Spunta una nuova ipotesi in merito alla zona su cui potrebbe nascere il nuovo stadio di Milano: secondo il Corriere di Milano, infatti, la novità di queste ore è che l'impianto potrebbe essere costruito a due passi da San Siro, per la precisione nelle aree delle piste di allenamento dei cavalli, ex Snai. Si tratta di un terreno di 75 ettari di proprietà del gruppo Fcma di Federico Consolandi.

AREA PRIVATA - A riferirlo è questa mattina il Corriere di Milano che spiega che ci sono ancora pochi dettagli su questa ipotesi, ancora avvolta da una certa segretezza, ma la suggestione che trapela è forte. Tra i vantaggi di questa nuova idea c'è sicuramente il fatto che stiamo parlando di un'area privata e quindi non ci sarebbero tutti gli ostacoli che invece Milan e Inter stanno trovando per costruire l'impianto sul suolo pubblico. A questo si aggiunge poi un altro dettaglio non di poco conto: in questo scenario infatti non sarebbe più necessaria la demolizione dell'attuale stadio di San Siro.

IL FUTURO DI SAN SIRO - Ovviamente sarebbe poi da capire quale potrebbe essere il futuro del Meazza. Sul tavolo del Comune, c’è sempre l’offerta di Asm Global, società che organizza grandi eventi e gestisce molti stadi e arene in giro per il mondo che si è detta disposta a occuparsi dell'impianto milanese. Ma non sono escluse sorprese, come per il esempio la possibilità che una tra Milan e Inter si trasferisca nel nuovo stadio, mentre l'altra rimarrebbe a San Siro, previa riqualificazione dell'impianto.