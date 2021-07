Nuova stagione, vecchio Ibra: il Milan riparte da Zlatan e dalla sua voglia di essere ancora protagonista

Si riparte! Stavolta con maggiore convinzione e una voglia diversa rispetto alla passata stagione. Perché il Milan viene da un ottimo secondo posto e punta a migliorare l’ultimo piazzamento. E perché, finalmente, dopo anni di assenza e sofferenza, la musica della Champions tornerà a suonare anche sulla sponda rossonera della città.

IBRA SCALPITA - In attesa di capire come e quanto verrà rinforzata la squadra, Stefano Pioli sa di poter contare su Ibrahimovic, il grande leader dello spogliatoio milanista. Il campione svedese ha tanta voglia di ricominciare, dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima e decisiva parte dello scorso campionato e l’avventura a Euro 2020 con la Nazionale. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Zlatan non si arrende mai: finora è sempre stato in grado di trovare forza nella difficoltà ed è quello che il Milan spera accada anche questa volta.

L’OBIETTIVO - Ibrahimovic è stato fondamentale anche quando non ha giocato, e giocare in Champions gli darà - nel caso ce ne fosse bisogno - motivazioni in più. L’obiettivo è semplice: allenarsi duramente ed essere pronto per la prima di campionato e una stagione che, almeno all’inizio, dovrebbe scorrere più tranquilla, senza il tour de force dei preliminari (di Europa League) che hanno in parte condizionato la preparazione un anno fa.