Nuovo ds Milan: Furlani a Londra per chiudere con Paratici

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan è ai titoli di coda: il club rossonero ha infatti deciso di puntare su Fabio Paratici e per questo Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo che nelle ultime settimane sta lavorando in prima persona per la ricerca del nuovo dirigente da inserire nell'organigramma milanista, è volato a Londra per trovare l'accordo definitivo e chiudere con l'ex ds di Juventus e Tottenham. Lo riferisce Sky.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, da giorni ormai Paratici era finito in cima alle preferenze del club di via Aldo Rossi che nel frattempo ha valutato anche altri profili come Tare e D'Amico. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex ds di Juventus e Tottenham che viene visto dall'ad Furlani come l'uomo giusto per ricostruire il Milan dopo una stagione molto deludente.