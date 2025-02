Nuovo San Siro: il Comune vuole risposte certe in tempi brevi, i club temporeggiano. Il Milan non ha ancora rinunciato ufficialmente a San Donato

Ieri, come tutti i giovedì, è andata in scena una riunione tra Milan, Inter e Comune di Milano per parlare del nuovo stadio che i due club vorrebbero costruire insieme al fianco di San Siro. Palazzo Marino sta spingendo da settimane su questo progetto e chiede alle due società di accelerare le procedure sul nuovo stadio e di avere risposte certe in tempi brevi sul documento di fattibilità delle alternative progettuali e sull’offerta d’acquisto.

MILAN TRA SAN SIRO E SAN DONATO - Lo riferisce il Corriere della Sera (ed. Milano) che aggiunge che il Comune, se queste certezze non dovessero arrivare presto, si dice pronto a interrompere il canale di comunicazione e in ultima istanza di presentare un bando alternativo per la vendita dello stadio. Quello che preoccupa il sindaco Giuseppe Sala e la sua giunta è il temporeggiare di Milan e Inter che però hanno dato tiepide rassicurazioni sul rispetto dei tempi essenziali per arrivare alla vendita di San Siro e delle aree limitrofe prima che scatti il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello e quindi entro settembre. I rossoneri, intanto, non hanno ancora rinunciato ufficialmente al progetto di costruire da solo il nuovo stadio a San Donato Milanese, nonostante le richieste non solo del Comune di Milano, ma anche di Regione Lombardia.

IL COMUNE CHIEDE CHIAREZZA - Le incertezze sul progetto del nuovo San Siro sono ancora tante, così come le questioni da affrontare, per questo Palazzo Marino ha bisogno di chiarezza sulle reali intenzioni di Milan e Inter, anche perchè lo stadio non può essere l’unica priorità dell’amministrazione quando si deve mettere mano a un nuovo Piano di governo del territorio e ad altri questioni altrettanto importanti per la vita della città. La speranza è che si esca presto da questa impasse e si arrivi presto ad una svolta definitiva, ma il passato insegna che gli ostacoli che attendono il Comune e i due club saranno tantissimi.