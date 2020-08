Obiettivo Diaz, no del Milan al prestito secco: possibile diritto di riscatto e contro riscatto Real

Prosegue la trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz, jolly offensivo che ha stregato gli uomini di mercato di via Aldo Rossi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’operazione si sta definendo: i due club sono al lavoro per individuare una formula di trasferimento che possa accontentare tutti.

POSIZIONI DIVERSE - Secondo la stampa spagnola, il Real vorrebbe cedere il ragazzo in prestito secco per non perdere il controllo sul cartellino, ma questa soluzione - ovviamente - non piace al Milan, che vorrebbe garantirsi la possibilità di valutare l’acquisto a titolo definitivo del giocatore al termine della prossima stagione. Ci sono, comunque, i margini per trattare.

COMPROMESSO - Le parti potrebbero trovare un punto d’incontro sul prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, una sorta di compromesso che tutelerebbe entrambe le società. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve: la volontà di Milan e Real Madrid (e dello stesso Brahim Diaz) è di chiudere l’affare.