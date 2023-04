Osimhen fortissimo, ma c'è anche un altro 9 che può decidere Napoli-Milan. Non per il sa come si fa

Il ritorno in campo di Victor Osimhen, assente sia nelle due gare di campionato (una vinta dal Napoli a settembre, l'altra dal Milan il 2 aprile) che nell'andata di mercoledì scorso, potrebbe certamente cambiare le carte in tavola; il 9 nigeriano è fortissimo: non ha solo qualità e fisicità, ma anche una fame straordinaria che lo fa essere un pericolo pubblico in qualsiasi momento. Ma il 9 temuto e temibile di Napoli-Milan non sarà solo quello con la maglia azzurra addosso...

Olivier Giroud, d'altronde, ha una carriera che parla per sé in quanto a esperienza e gol pesanti; uno di questi ultimi, tra l'altro, è stato segnato proprio a Napoli nel marzo 2022, consegnando al Milan una vittoria importantissima nella corsa che ha poi portato allo Scudetto. Non è, però, per il "sa come si fa" che Giroud va temuto, ma perché è una garanzia sul piano tecnico e tattico; l'attaccante francese effettua un pressing sempre molto generoso e potrebbe essere aiutato dall'eventuale baricentro un po' più basso rispetto al solito del Milan e, in fase offensiva, può essere molto utile per le sponde - soprattutto per le incursioni di Leao - sui presumibilmente tanti lanci lunghi che arriveranno dalle retrovie, soprattutto dovendo contrastare un avversario meno fisico rispetto al granitico Kim come Juan Jesus.In questa Champions League, Giroud ha siglato 4 reti ed è il miglior marcatore della competizione del Milan; al Napoli, inoltre, ha siglato due gol: uno nel già citato Napoli-Milan del marzo 2022 e un altro, inutile però ai fini del risultato, all'andata di campionato nel settembre 2022. Il francese non segna dal 13 marzo contro la Salernitana e, come tutti i suoi compagni, ha gran voglia di essere ancora incisivo e decisivo. La sua leadership conterà dentro e fuori dal campo: Osimhen - sia chiaro - fa paura, ma con Giroud in squadra si può avere comunque garanzia di rendimento.