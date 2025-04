Panchina Milan, ora c'è De Zerbi in pole: è in vantaggio su Conte e Allegri

Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. La firma sul contratto non è per ora arrivata perchè ci sono ancora alcune questioni da discutere, ma tutto lascia pensare che sarà lui la scelta definitiva del Diavolo. E la sua prima decisione non appena verrà nominato ds riguarderà il futuro della panchina milanista che a fine stagione verrà lasciata libera da Sergio Conceiçao.

DE ZERBI IN POLE - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, dopo due tecnici stranieri, il Milan tornerà ad avere un tecnico italiano. Al momento il preferito sembra essere Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, tanto che il suo agente, Edoardo Crnjar, ha già incontrato Paratici nei giorni scorsi a Milano. L'ex Sassuolo piace sia perchè conosce bene l'ambiente rossonero visto che da calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, sia perchè è un amante del bel calcio e ha idee di gioco in linea con la storia del Milan. Da capire quali saranno eventualmente i margini per strapparlo con il Marsiglia, club con il quale ha firmato la scorsa estate un contratto triennale e con cui è in corsa per un posto nella prossima Champions League.

ALTRI PROFILI ITALIANI - De Zerbi è uno dei tecnici emergenti più interessanti in circolazione, ma in via Aldo Rossi potrebbero anche decidere di puntare su un allenatore già abituato a guidare una big e a vincere e per questo nella lista dei dirigenti del Diavolo restano sempre i nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, anche se più indietro rispetto all'ex Sassuolo. Sulla carta, il tecnico livornese è il più facile raggiungere perchè attualmente è senza squadra, così come Maurizio Sarri e Roberto Mancini, al momento in seconda fila, ma comunque da tenere d’occhio pure loro. ll futuro delle panchina rossonera sarà quindi italiano, ma occhio alle eccezioni, come per esempio Pep Guardiola, con cui Paratici ha un ottimo rapporto. Per ora siamo ancora alle voci, ma mai dire mai...