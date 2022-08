Per il centrocampo lente di ingrandimento su Sarr. Baka non parte finchè non arriva qualcuno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ulteriore investimento del Milan per questo mercato estivo arriverà a centrocampo, lo riporta questa mattina Tuttosport. La dirigenza rossonera, secondo le indiscrezioni, può ancora fare affidamente su circa 10 milioni di euro che saranno spesi sulla mediana, mentre in difesa si punterà a strappare un prestito con diritto.

Sarr in pole

Dopo che Renato Sanches è approdato al Psg, il cerchio con la penna rossa è stato fatto attorno al nome di Pape Matar Sarr, centrocampista 19enne del Tottenham, l'anno scorso in forza al Metz in Ligue 1. Il giocatore è già anche nel giro della nazionale del Senegal con cui ha vinto la Coppa d'Africa, facendo anche qualche presenza. Il nodo maggiore rimane la formula: il Tottenham vuole cedere solamente in prestito secco il giocatore, ma il Milan non ci sta a valorizzare giocatori di altri importanti club europei senza trarne del vantaggio. Maldini e Massara starebbero dunque spingendo per trovare l'intesa per un prestito con un'opzione d'acquisto di qualche sorta.

Situazione Baka

Altri nomi usciti negli ultimi giorni sono stati quelli del giovane 2002 Jean Onana del Boirdeaux; dell'asutriaco classe '95 Florian Grillitsch, al momento svincolato ma nelle ultime stagioni tra le fila dell'Hoffenheim in Bundes e protagonista con la sua nazionale a Euro 2020; il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Soprattutto per quest'ultimo, sempre secondo Tuttosport, non risultano piste attive al momento: ma anche Onana e Grillitsch non sembrano nei radar rossoneri. Quel che è certo è che Tiemouè Bakayoko difficilmente partirà se prima arriva qualche altro rinforzo in mediana. Il francese del Milan è all'interno del suo secondo anno di prestito dal Chelsea ma ha trovato poco spazio e poca continuità nella passata stagione. Il Milan potrebbe privarsene ma solo quando sarà sicuro di aver trovato un sostituto.