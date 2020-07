Pioli a DAZN: "Ho trovato una squadra con cui sto bene, non penso al futuro. Complimenti alla squadra, ora testa al Napoli"

Stefano Pioli è stato intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Juventus

Sulla prestazione: "I complimenti li giro ai miei giocatori, stanno dimostrando uno spirito incredibile, anche dalle difficoltà c'è voglia di reagire, sono stati premiati da un grande risultato e da una grande vittoria".

Sulla squadra: "Abbiamo portato avanti le nostre idee per raggiungere un obiettivo importante, fino a poco tempo fa la classifica non rispecchiava le nostra qualità, ci siamo ricompattati, la squadra sta bene soprattutto mentalmente. Non abbiamo ancora fatto niente, le prossime gare saranno molto impegnative, dobbiamo pensare subito al Napoli. Soddisfazione sì ma anche concentrazione, dobbiamo stare sul pezzo. Se possibile dobbiamo anche migliorare, in passato abbiamo pagato dazio e abbiamo imparato dai nostri errori".

Sul futuro: "Non sto pensando per niente al 3 agosto, sto pensando alla gara col Napoli, a fare bene quello che mi piace fare. Siamo diventati squadra, ci conosciamo bene. Non sto pensando a cosa succederà il 3 agosto perché sto troppo bene con la squadra, quello che sarà sarà, non sono preoccupato per quello che sarà il mio futuro. Sarebbe giusto toglierci anche qualche altra soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo".

Sulla condizione fisica: "Il lavoro dello staff è stato importante anche durante il lockdown, anche in condizioni precarie i giocatori non hanno mai mancato le sedute collettive, anche chi aveva soltanto un tapis roulant o una cyclette. La squadra ora si conosce di più, ha un atteggiamento propositivo anche quando difende. Può succedere ancora di tutto e dobbiamo stare ancora molto attenti, gli avversari che ci attendono sono soltanto difficili".

Sulla rimonta: "Siamo stati bravi a sfruttare l'episodio del rigore, da lì abbiamo ritrovato convinzione. Dispiace per i gol presi, potevamo difendere molto meglio. Nel primo tempo stavamo bene sul campo, la gara era equilibrata. Ci siamo fatti sorprendere sul primo gol e anche sul secondo dovevamo difendere meglio".

Ancora sul futuro: "Mi aspetto di finire bene il campionato e di centrare l'obiettivo per il quale siamo stati chiamati. Abbiamo passato anche momenti delicati, a volte non siamo riusciti a raccogliere risultati importanti. Il mio desiderio è di allenare, mi piace quello che faccio, ho trovato una squadra con cui sto bene, poi quello che sarà lo vedremo al 3 agosto. Non sto pensando al mio futuro, non è mai successo giocare in questo periodo, il dispendio di energia è importante, non posso spendere energie per pensare a situazioni che non dipendono solo da me".

Su Napoli-Milan: "Stiamo bene ma non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo recuperare energie e pensare al Napoli, contro un grande avversario e contro un grande allenatore, lo ha fatto al Milan e lo ha confermato al Napoli".