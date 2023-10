Pioli a DAZN: "Non siamo stati inferiori nemmeno in 10. Gatti ha fatto tantissimi falli su Leao"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN:

Sulla partita: "Non parlo dopo le partite alla squadra, c'è ancora troppa tensione e anche delusione. Abbiamo fatto una partita in 11 e in 10, potevamo essere più attenti, non siamo stati inferiori nemmeno in inferiorità numerica".

Sul cambio di Pulisic dopo il rosso a Thiaw: "Ho tolto un attaccante per mantenere lo stesso assetto difensivo che avevamo preparato in settimana. Siamo partiti bene nel secondo tempo, dovevamo essere più intensi e attenti nella nostra metà campo per provare a portare a casa un risultato positivo".

Su Leao: "Mi aspettavo più Weah che Gatti su Leao. Gatti ha fatto tantissimi falli. Se commetti falli ripetuti dovrebbe arrivare il giallo da regolamento. Abbiamo fatto la nostra partita, dovevamo riempire meglio l'area nel primo tempo. Sull'espulsione abbiamo commesso un'ingenuità individuale e di reparto perchè dovevamo stare più stretti. E' un peccato perchè anche in 10 non siamo stati inferiori. Un risultato positivo sarebbe stato più giusto".

Sul rosso a Thiaw: "Doveva temporeggiare e non provare l'anticipo. Anche il terzino ha sbagliato perchè doveva stare più stretto. Thiaw è stato anche sfortunato perchè è scivolato, ma poteva fare meglio".

Su Jovic: "E' entrato bene, ha tenuto bene palla. La sua condizione sta migliorando, anche Okafor può giocare in quel ruolo. Ma se serve un giocatore che tenga palla Jovic ha caratteristiche diverse rispetto a Okafor che fa meglio in altre situazioni di gioco".

Sui ko contro Inter e Juventus: "Non ci toglie nulla. Dobbiamo cercare di fare meglio. La squadra è consapevole delle proprie qualità, poi ogni partita ci dice dove migliorare. Sicuramente diventare più concreti è un obiettivo".