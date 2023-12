Pioli a Prime Video: "La prima partita il rimpianto più grande. Ci dispiace tanto, tenevamo alla Champions"

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a Prime Video al termine di Newcastle-Milan 1-2.

Qual è il rimpianto più grande? “La prima partita. La partita d’andata dovevamo vincerla per come abbiamo giocato. Non esserci riusciti… Ci dispiace tanto. Tenevamo tanto alla Champions. L’Europa League è una competizione importante, il Milan non l’ha mai vinta. È una serata dolceamara. Dolce perché il Milan non vinceva in Inghilterra dal 2005, abbiamo lottato e ci abbiamo creduto. Soddisfazione per la vittoria sicuramente ma un po’ di rammarico e un po’ di delusione per essere usciti dalla Champions c’è”.

Ora l’obiettivo è vincere l'Europa League? “Dobbiamo fare di tutto per andare più avanti possibile, il girone sapevamo che era difficilissimo, adesso penseremo all’Europa League a fare bene”.

Cosa prendi come insegnamento nel caso anche la prossima stagione dovessi arrivare in Champions? “Noi adesso dobbiamo cercare di fare bene in campionato consolidando il terzo posto ma con la voglia, l’ambizione e la speranza di fare di più. Poi è chiaro che l’obiettivo minimo stagionale per il Milan è di arrivare tra le prime quattro. Non abbiamo ancora trovato in campionato quella continuità necessaria per avere più punti ed essere più avanti in classifica. Manca ancora tanto alla fine della stagione, non si possono fare i bilanci. Adesso concentriamoci sul campionato perché abbiamo partite importanti e dobbiamo ritrovare la vittoria. L’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, è troppo importante per il club e per i tifosi”.

Che riflessioni si possono fare? “La riflessione è che abbiamo fatto sicuramente peggio dell’anno scorso in Champions, adesso però abbiamo la possibilità di fare meglio in campionato. Non siamo neanche a metà campionato, ci sono ancora tante partite da affrontare”

È un po’ più sollevato? “Io sono convinto delle potenzialità di questa squadra. Mi dispiace che non sono riuscito a portare al massimo questo potenziale, adesso dobbiamo lavorare su questo. Sono solamente dispiaciuto per questo, credo che questa sia una squadra forte e che possa fare meglio di quanto fatto fino a stasera”.