Pioli a Sky: "Si pensava al Tottenham? No no no, ma a Londra il Milan sarà pronto. De Ketelaere si è mosso bene"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista a SkySport al termine di Fiorentina 2-1 Milan.

Com'è la classifica?

"Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. Nel primo tempo la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità e energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, malgrado il rigore e l'occasione per pareggiare. Primo tempo non interpretato bene e questo ci ha penalizzato".

Pensiero a Londra?

"No no no, non è stato assolutamente questo. La Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché pensavamo al Tottenham. Non abbiamo mai pensato al Tottenham. Dovevamo fare le cose meglio. Era uno stop che non ci voleva e che non volevamo".

Sarà un altro Milan a Londra?

"Sarà una partita diversa, da dentro o fuori, perché non conta la partita di stasera. Sono due squadre che giocheranno al massimo. Sicuramente il Milan sarà pronto".