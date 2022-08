Pioli chiama i nuovi Tonali e Leao. Domani prima prova per (di)mostrarsi (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, soffermandosi sui giocatori che l'hanno convinto maggiormente nel corso della fase pre-stagionale: "Se vogliamo fare dei nomi sicuramente Messias, Rebic e Bennacer: sono stati i più continui. Ho visto voglia di lavorare e competere in tutti loro per dimostrare di poter essere scelti dall'allenatore. il calcio sta evolvendo velocemente. Ora contano anche le amichevoli e soprattutto la prima partita di campionato".

E domani, per tutti e tre, sarà la prima occasione per mostrare i progressi e dimostrare di poter far parte con grande costanza ed efficacia del Milan che lotta per confermarsi Campione d'Italia e per stupire in Europa. Contro l'Udinese, infatti, Messias agirà sulla linea dei trequartisti alle spalle di Rebic unica punta, mentre Bennacer, in assenza di Tonali, avrà dalla sua le redini del centrocampo assieme a Krunic.

