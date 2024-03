Pioli e le tre stagioni in una del Milan: i numeri dei rossoneri

vedi letture

Subito dopo la vittoria contro il Verona, che ha permesso al Milan di blindare il secondo posto in Serie A e di allungare sulla Juventus (ora è distante tre punti), Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato così il momento della sua squadra: "Abbiamo avauto un ottimo inizio di campionato, forse abbiamo fatto troppo bene, considerando che avevamo cambiato tanti giocatori e non me lo aspettavo, come non mi aspettavo il calo dopo. Ora stiamo bene e ci sono tante occasioni per dimostrare il nostro valore".

PRIMA PARTE - E in effetti, come dichiarato da Pioli, la stagione 2023-2024 del Milan può essere divisa in tre parti. La prima va dal giornata 1 alla giornata 8 di campionato, nella quale il Diavolo ha ottenuto sette vittorie e un pareggio, ha segnato 16 gol, ne ha subiti 8 e ha collezionato 21 punti (media di 2,63 punti a partita). Un ottimo inizio di campionato, dunque, macchiato "solo" dalla pesante sconfitta nel derby (5-1). Ma nonostante ciò i rossoneri erano comunque primi in classifica.

SECONDA PARTE - Poi, però, è arrivato un crollo improvviso che nemmeno Pioli si aspettava, dovuto soprattutto ai numerosi infortuni che hanno colpito il Milan, in particolare in difesa. Un crollo testimoniato anche dai numeri di quel periodo tra ottobre e dicembre: 10 partite di campionato (tra la 9^ e la 18^ giornata), con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 16 gol fatti, 12 gol subiti e un bottino di appena 15 punti raccolti (media di 1,5 punti a gara).

TERZA PARTE - Da inizio 2024, però, c'è stato un nuovo cambio di marcia da parte del Milan che è tornato a correre quasi come ad inizio stagione. I numeri del nuovo anno sono simili a quelli della prima parte di annata: 11 match giocati (dalla 19^ alla 29^ giornata), 8 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, 23 reti segnate, 13 subite e 26 punti raccolti (media di 2,36 punti a partita). Il motivo principale della rinascita milanista? Senza dubbio il recupero degli infortunati.